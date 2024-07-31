В садовом товарищества Александровского района поймали медведя.
В садовом товарищества Александровского района поймали медведя. Об этом 31 июля рассказала пресс-служба правительства Владимирской области.
Отмечается, что сначала косолапого пытались прогнать в лес, однако он возвращался к людям. Примечательно, что топтыгин не боялся ни собак, ни машин. Пришлось его изловить.
«Сейчас мишка помещен в вольер временного содержания и для него идут поиски постоянного места нахождения», - говорится в сообщении пресс-службы.