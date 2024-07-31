В Лакинске сотрудники МЧС ликвидировали пожар в шиномонтаже В пресс-службе МЧС по Владимирской...

В Лакинске сотрудники МЧС ликвидировали пожар в шиномонтажеВ пресс-службе МЧС по Владимирской области сообщили о пожаре в шиномонтаже по адресу: город Лакинск, улица Мира, дом №11.Огонь охватил приблизительно 87 квадратных метров.В ликвидации участвовали 17 человек и 4 единицы техники.К счастью, пострадавших нет.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области