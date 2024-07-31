В Михайловском замке Русского музея представили выставку "Искусство китайской каллиграфии на Великом чайном пути". Она посвящена 75-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Россией и первому из перекрестных Годов культуры двух стран.

Автор работ - выдающийся современный мастер каллиграфии профессор Лю Хуншэн. Его еще называют "послом счастливой каллиграфии". Все работы сопровождаются обучающим мультфильмом, который создал сам художник.Он занимается каллиграфией с восьми лет, написал несколько учебников, читает лекции по каллиграфии как у себя в стране, так и за рубежом. На выставке можно увидеть 80 его свитков. Они разделены на три части: копии со стел надписей знаменитых каллиграфов древности, выполненные Лю Хуншэном, его собственные работы, а также материалы лекций.Каллиграфия - "искусство красивого письма", или по-китайски шуфа. Это самый почитаемый вид изобразительного искусства в странах Дальнего Востока. Каллиграфию развивали в течение нескольких тысячелетий, и каждый исторический этап порождал особый стиль написания иероглифов. Ими авторы выражают свои чувства, мысли, отражают собственный внутренний мир.