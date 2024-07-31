Об этом сообщают представители Института археологии РАН.

В ходе археологических раскопок в Суздале была обнаружена уникальная находка - свинцовая подвесная печать, принадлежавшая нотариусу по имени Григорий. Эту информацию сообщил Институт археологии РАН. Данные печати являются первоисточниками, содержащими сведения о документообороте и делопроизводстве в средневековой Руси, так как использовались для скрепления официальных документов.Печать была обнаружена на территории северной части Суздальского кремля. Её открытие имеет большое значение для изучения административной системы и делопроизводства в давней России, поскольку информация о нотариях и их работе до этого времени была очень ограниченной.Эксперты подчеркивают, что это открытие свидетельствует о тесных связях российской государственной структуры с культурными традициями Византийской империи. Возможно, нотарий Григорий играл значительную роль в создании ключевых правовых документов того времени.