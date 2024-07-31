Владимирцам на заметку: «Ласточка» повышенной комфортности будет курсировать между Нижним...
Владимирцам на заметку: «Ласточка» повышенной комфортности будет курсировать между Нижним Новгородом и Москвой
С 1 августа 2024 года между Нижним Новгородом и Москвой начнёт ходить скоростной поезд «Ласточка» повышенной комфортности. Об этом сообщают в пресс-службе РЖД.
Расписание движения останется прежним:
- Сдвоенный состав №731/732 будет отправляться из Нижнего Новгорода в 13:36 и прибывать в Москву в 17:39.
- Поезд №727/728 будет отправляться из Москвы в 07:13 и прибывать в Нижний Новгород в 11:04.
В скоростном поезде «Ласточка» комплектации «Премиум» есть три класса обслуживания: базовый, эконом и бизнес.
Во время поездки пассажиры могут воспользоваться всеми удобствами: креслами с регулировкой, индивидуальными розетками для зарядки гаджетов, кулерами с питьевой водой. Также разрешается проезд с домашними питомцами.
Также в поезде есть экологически чистые туалетные комнаты. В вагонах имеются подъёмники для инвалидных колясок и места со специальными креплениями для них.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений