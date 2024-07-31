Вопросы были заданы градоначальнику на очередном еженедельном приёме.

Глава города провел свой еженедельный прием 30 июля. Одной из основных тем обсуждения стало улучшение благоустройства дворов. Несколько жителей задали вопросы о сроках выполнения ремонтных работ на объектах и исполнении подрядчиками гарантийных обязательств.Также были затронуты вопросы организации парковочных мест и строительства пешеходных дорожек на территории новых жилых комплексов. Все посетители получили ответы от главы города, Дмитрия Наумова. По некоторым проблемам администрация города примет дополнительные меры для поиска решений.