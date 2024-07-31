Об этом сообщают представители регионального Отделения Банка России.

Во Владимирской области в первом полугодии 2024 года Банк России обнаружил пять нелегальных кредиторов, предоставлявших займы под видом ломбардов или комиссионных магазинов. Также было выявлено 1723 субъекта с признаками финансовых пирамид.Некоторые мошеннические проекты представлялись как экономические онлайн-игры, где обещали доход от инвестиций, но на самом деле привлекали игроков вложить реальные деньги и исчезали с ними. Наталья Карпова, пресс-секретарь Отделения Владимир Банка России, поделилась этой информацией.Установленные лжеломбарды и пирамидальные игры были добавлены в список компаний с признаками нелегальной деятельности регулятора и переданы уполномоченным органам для рассмотрения.