Трагедия случилась на железнодорожном переезде на улице Летне-Перевозинской. Сегодня, 31 июля, в 9:20 в транспортную полицию поступило сообщение о том, что поезд сбил мужчину. Как сообщили во

Трагедия случилась на железнодорожном переезде на улице Летне-Перевозинской. Сегодня, 31 июля, в 9:20 в транспортную полицию поступило сообщение о том, что поезд сбил мужчину. Как сообщили во Владимирском линейном отделе МВД на транспорте, погибшим оказался 52-летний местный житель. Мужчина решил перебежать через рельсы и попал под поезд. По факту происшествия проводится проверка. Прокомментируйте новость у