Во Владимирской области продолжаются съёмки многосерийной исторической драмы Князь Андрей О...

Во Владимирской области продолжаются съёмки многосерийной исторической драмы "Князь Андрей"О великом имени в истории Отечества, о святом благоверном князе Андрее Боголюбском. Грандиозный телепроект запустил в производство канал "Россия". На съемочной площадке побывала Мария Платанюк.- Об чём толкуете? Да мы говорим боярину, что на охоту поедем.Великий князь Андрей Боголюбский с сыновьями. Одна из сцен будущей исторической драмы "Князь Андрей". В главной роли - Александр Голубев. Дубль за дублем создатели картины добиваются того самого эффекта- путешествия сквозь века.Режиссёр проекта - Давид Ткебучава. Фильм "Князь Андрей" запустил в производство телеканал "Россия". Над картиной работает "Москино" при поддержке Правительства Москвы и Института развития интернета. У молодого актёра Сергея Городничего- роль Мстислава- одного из сыновей князя.Сергей Городничий, актёр:- Проявить себя, не подвести отца. Это в них первостепенно играет.Древняя Русь. Период жесткой междоусобной борьбы. Княжич Андрей- внук Владимира Мономаха,сын Юрия Долгорукого делает Северо-Восток главным политическим центром. Именно Боголюбский становится первым собирателем русских земель. О нём историк Ключевский позже скажет: "первый великоросс". Уникальные исторические и природные декорации фильма- сама владимирская земля. И конечно, белая лебедь- церковь Покрова в Боголюбове.Борис Каморзин, актёр театра и кино:- Эту церковь я не видел. Ни разу здесь не был. Не довелось побывать. Руки не доходили. Кино тем и хорошо, что попадаешь в такие места. Это очень красиво. Именно своей минималистичностью и слитностью с природой.Борис Каморзин играет боярина Вышату, а молодой актёр Сергей Двойников- его сына - Петра. Признается, вдохновляет сама атмосфера этих мест.Сергей Двойников, актёр театра и кино:- Андрей Боголюбский- это был человек, который был глубоко верующий. И он пронёс эту веру через всю свою жизнь. И этот проект, я очень рад, что принимаю в нём участие. Потому что для меня вера, осознание того, что есть некая сила больше нас, что есть Бог. И в этом проекте мы тоже говорим об этом."Князь Андрей"- это больше чем КИНО. Многогранный труд огромной команды. От актеров, режиссеров, операторов, звуковиков до реквизиторов и декораторов.Мария Платанюк:- Специально для съёмок фильма "Князь Андрей" возле стен храма Покрова на Нерли, возведённого самим Андреем Боголюбским, построили древнерусскую пристань. По водам Нерли, как и в 12-ом столетии вновь плывут ладьи. Главным для создателей картины стало погружение в эпоху. Время расцвета Северо-Восточной Руси.В "большое историческое кино" уже попали десятки жителей региона. Играют в массовке. Дружинников князя, духовенство, купцов, горожан, каменотёсов.Владимир Костюничев, актёр массовки:- Это достаточно хлопотливая, трудная работа. Но она очень важная, потому что она позволяет картинке быть "живой". Потому что когда звучит: "Мотор! Съёмка! И мы все оживаем, и мы погружаемся в этот процесс, и отыгрываем.Евгений Задонский, актёр массовки:- Стать частью истории - это тоже интересно. Отчасти, здесь тоже история происходит. Пускай, и художественная.На съемочной площадке фильма "Князь Андрей" и семья Бабуриных. Практически в полном составе. Восьмилетняя Серафима вживается в образ ровесницы из 12-ого столетия.Татьяна Бабурина, актриса массовки Инициатор была Серафима. Она у нас очень артистичная. И изначально кастинг прошла она. А когда пришли на примерку, и пара с бородой подошёл, и сестра старшая, и я.Серафима Бабурина, актриса массовки:- Мне было интересно, как снимают. Кем ты мечтаешь стать? Актрисой.Съёмки грандиозной исторической драмы- в разгаре. Задача ответственная- рассказать о великом правителе Северо-Восточной Руси, святом, и конечно- реальном человеке. Собрав воедино историю его становления и правления. Премьеру фильма "Князь Андрей" зрители увидят в 2025-ом году.Мария Платанюк, Андрей Синягин "Вести-Владимир"