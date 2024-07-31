Во Владимирском филиале Энергосбыт Плюс подвели итоги второго этапа конкурса Плати и...

Во Владимирском филиале "Энергосбыт Плюс" подвели итоги второго этапа конкурса "Плати и выигрывай"Во Владимирском филиале "Энергосбыт Плюс" подвели итоги второго этапа конкурса "Плати и выигрывай". Победителям из Собинки, Владимира и Судогды вручили ценные призы.- Сообщение у нас выпало, что весь призовой фонд у нас уже разыгран, поэтому, дорогие друзья, в ближайшее время мы свяжемся с нашими победителями.Около 74 тысяч клиентов компании "Энергосбыт Плюс" стали участниками второго этапа акции. Они оплатили текущие начисления до 5 июля, а те, у кого были долги, смогли погасить их в те же сроки.Среди них определены обладатели ценных призов: зарядное устройство получил клиент из Владимира, беспроводные наушники - житель Судогды. Главный приз - смартфон - достался клиентке из Собинки. Надежда не сразу поверила в свою удачу, а приз оказался весьма кстати.Надежда Савельева, победительница конкурса:- Я на работе уже всем рассказала. Конечно, никто не верит, и я сама не верила, пока вот - держу подарок в руках. Телефон я подарю своему сыну на день рождения. так как у меня есть телефон, а у сына 8 августа день рождения.У клиентов компании "Энергосбыт Плюс" ещё есть возможность выиграть приз: третий, заключительный этап акции пройдет в августе. Для участия нужно оплатить квитанции до 5 августа. Бумажной "платёжки" можно не дожидаться, а воспользоваться квитанцией в Личном кабинете или электронным платёжным документом. Кстати, электронная квитанция за июль уже доступна для оплаты в Личном кабинете.Аксана Монова, руководитель клиентского офиса Владимирского филиала АО "Энергосбыт Плюс" в г. Собинка:- Цель акции - побудить клиентов оплачивать квитанции сразу после их получения, не откладывая на потом, не копить долги. Акция проходит в три этапа, с 1 июня по 30 августа. По итогам каждого этапа выбирают трёх человек, которые произвели оплату до 5-го числа.Узнать подробнее об акции "Плати и выигрывай" можно на сайте компании "Энергосбыт Плюс" и в офисах обслуживания. Оплачивайте квитанции вовремя и, возможно, именно вы станете следующими победителями.Наталья Головешкина, Андрей Синягин, "Вести-Владимир"