То, что сначала чиновники списали на браконьерство, обернулось уголовным делом. По подсчетам природоохранной прокуратуры, ущерб от гибели водных биоресурсов превысил 4,7 миллиона рублей. По

То, что сначала чиновники списали на браконьерство, обернулось уголовным делом. По подсчетам природоохранной прокуратуры, ущерб от гибели водных биоресурсов превысил 4,7 миллиона рублей. По результатам прокурорской проверки выяснилось, что в Клязьме превышены максимально допустимые концентрации загрязняющих веществ – аммонийного азота (до 10,8 раза), нитритов (в 5,5 раза), железа (в 11 раз). Микробиологические исследования показали повышенное