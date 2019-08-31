50-летняя певица Дженнифер Лопес считается одной из самых сексуальных женщин в мире. На этот раз она предстала в абсолютно новом и неожиданном образе.

50-летняя певица Дженнифер Лопес считается одной из самых сексуальных женщин в мире. На этот раз она предстала в абсолютно новом и неожиданном образе.Исполнительница снялась в новом фильме, в котором сыграла роль стриптизерши. На своей странице в Instagram Лопес опубликовала кадр из киноленты и трейлер к ней.На фото полуобнаженная Дженнифер сидит в соблазнительной позе на столе перед восторженными мужчинами в смокингах. Она со страстью прижимает к себе долларовые купюры."Замужем за деньгами", – подписала снимок звезда.По сюжету фильма, две подруги-стриптизерши остались без денег и придумали аферу с вовлечением состоятельных клиентов. Дженнифер играет роль опытной танцовщицы по имени Рамона Вега.Личная жизнь Лопес не менее насыщена, чем карьера. Она трижды была в официальных браках и крутила романы со многими яркими представителями шоу-бизнеса. Среди ее кавалеров были продюсер Шон Комбс, актер Бен Аффлек и рэпер Дрейк.От одного из супругов, музыканта Марка Энтони, исполнительница родила двойню. В 2008 году на свет появились мальчик Макс (Максимиллиан Дэвид) и девочка Эмми (Эмма Мэрибел).