Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов. О своем решении сняться с выборов питерского губернатора кинорежиссер и депутат Госдумы Бортко объявил накануне в ходе дебатов кандидатов в прямом эфире телеканала Санкт-Петербург.

Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов. О своем решении сняться с выборов питерского губернатора кинорежиссер и депутат Госдумы Бортко объявил накануне в ходе дебатов кандидатов в прямом эфире телеканала "Санкт-Петербург".По его словам, сегодня он принес свое заявление в горизбирком, выслушал от председателя комиссии "не очень убедительные", по его мнению, аргументы о том, почему он был не прав, и своего решения сняться с выборов не изменил. Причиной такого решения Бортко ранее назвал планы организации экстерриториальных участков в Псковской области в рамках выборов в Петербурге и отсутствие возможности препятствовать этому.Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Дмитрий Краснянский тем временем рассказал "Интерфаксу", что в случае снятия Бортко с выборов губернатора города его фамилию придется вычеркивать из бюллетеней вручную — с помощью линейки и ручки. Вычеркнуть фамилию Бортко при помощи принтера, по словам Краснянского, не получится."Жалко участковые комиссии, но что поделать", — добавил он, отметив, что в территориальные избирательные комиссии бюллетени привезли накануне. По данным горизбиркома Санкт-Петербурга, к выборам губернатора было напечатало 3,8 миллиона бюллетеней.Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Кандидатов без учета Бортко трое: самовыдвиженец и нынешний врио губернатора Александр Беглов, кандидат от партии "Справедливая Россия" Надежда Тихонова и выдвинутый от партии "Гражданская платформа" Михаил Амосов.В руководстве КПРФ решение Владимира Бортко о снятии с выборов назвали ошибкой. Сам он не исключает, что теперь ему придется сдать мандат депутата Госдумы, и обещает "принять любое решение партии", передает ТАСС.