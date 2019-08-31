24-летний брат рекордсменки и чемпионки мира по спортивной гимнастике Симоны Байлс обвиняется в тройном убийстве.

24-летний брат рекордсменки и чемпионки мира по спортивной гимнастике Симоны Байлс обвиняется в тройном убийстве.Тевин Байлс-Томас подозревается в стрельбе на новогодней вечеринке. В результате произошедшего три человека скончались, еще двое получили ранения​​​.Правоохранители задержали молодого человека 29 августа, передает РИА Новости. Ему предъявлены обвинения по 15 пунктам.В настоящее время Тевин Байлс-Томас является действующим военнослужащим.Симона Байлс в 2015 году установила рекорд по количеству золотых медалей на чемпионатах мира по спортивной гимнастике. Она смогла побить рекорд выступавших в разные годы за Россию и СССР Светлану Хоркину и Ларису Латынину.