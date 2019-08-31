Московский ЦСКА арендовал полузащитника бразильского клуба Васко да Гама Лукаса Сантоса. 20-летний футболист будет выступать за армейцев до декабря 2019 года. По окончании аренды красно-синие смогут выкупить трансфер бразильца.

Московский ЦСКА арендовал полузащитника бразильского клуба "Васко да Гама" Лукаса Сантоса. 20-летний футболист будет выступать за армейцев до декабря 2019 года. По окончании аренды красно-синие смогут выкупить трансфер бразильца.Как сообщает Universo Online, ЦСКА заплатил "Васко да Гама" около 200 тысяч евро. Отметим, что красно-синие ранее пытались приобрести полузащитника, однако не сумели договориться об условиях контракта.Лукас Сантос является воспитанником "Васко да Гама". Его дебют за клуб состоялся в 2018 году.