Власти Мордовии наградят девятилетнего мальчика. Он спас жизнь четырехлетней сестре, вытащив ее из горящего дома. Сам герой рассказывает, что пригодились уроки в школе. Там рассказывали, как вести себя в экстренной ситуации.

Власти Мордовии наградят девятилетнего мальчика. Он спас жизнь четырехлетней сестре, вытащив ее из горящего дома. Сам герой рассказывает, что пригодились уроки в школе. Там рассказывали, как вести себя в экстренной ситуации.Пожар случился около одиннадцати часов дня. Родители на работе. Девятилетний Кирилл Кемайкин в этот момент сидел в гостиной, смотрел телевизор. Внезапно в комнате очень сильно запахло дымом, ребенок бросился на кухню."Зайдя туда, он обнаружил густой дым. Открыв дверь в коридор, он обнаружил горение, после чего отправился за своей младшей сестрой 2015 года рождения", — сотрудник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия Надежда Богатова.Уже потом мальчик признался, что в этот момент вспомнил, как в школе учили вести себя при пожаре. Елена Никитина — мама Кирилла — теперь не знает, как благодарить сына."Кирилл, когда телевизор выключился, уже вышел на кухню. Там дым был. Он дверь в коридор открыл — там дым-огонь. Он дверь плотно закрыл обратно. Сразу сориентировался, понял, что надо им оттуда выбираться. Лиза спит, и ему надо действовать. Разбил окошко, сестренку разбудил. Вышел сам, сестренку вытащил. Даже обувь не брали они, босиком пошли", — говорит мама Кирилла Елена Никитина.Причины пожара сейчас устанавливают. Очаг, вероятнее всего, находился в коридоре. Сами Никитины предполагают, что возгорание произошло из-за ветхой проводки.Семья осталась без крова над головой — огонь уничтожил документы, вещи, мебель. Но главное, что все живы. За проявленное мужество в сложной ситуации юный герой на школьной праздничной линейке получит благодарность главы республики, а семье по поручению Владимира Волкова будет оказана материальная помощь.