Причина недовольства медработников – сокращение стимулирующих выплат

Причина недовольства медработников – сокращение стимулирующих выплатВо Владимирской области сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы написали заявления об увольнении. Об этом ТАСС. Медицинские работники, как выяснилось, недовольны сокращением стимулирующих выплат.Информацию ТАСС уже подтвердил главный врач больницы Александр Обидин. Он рассказал, что действительно сократил стимулирующие выплаты из-за перевыполнения дорожной карты по заработной плате. Главврач уточнил, что в настоящее время медсестры, которые написали заявление, получают около 32-35 тыс. рублей в месяц.«Из-за сокращения стимулирующих выплат их зарплата сократится на сумму от 400 рублей до 1,5 тыс. рублей, — пояснил Обидин. — На данный момент в больнице работают порядка 500 медсестер, в штате не хватает трех человек. Если медсестры не заберут заявления, 10 сентября станет их последним рабочим днем».По словам главврача, в понедельник он проведёт собрание с участием старшей медсестры, на котором он еще раз разъяснит ситуацию.«Надеемся, что до 10 сентября уговорим хотя бы большую часть остаться», - сказал Обидин.