Российский спортсмен Нияз Ильясов взял серебро на чемпионате мира по дзюдо. Турнир проходит в Токио. В финале 24-летний дзюдоист уступил Жорже Фонсеке из Португалии.

Российский спортсмен Нияз Ильясов взял серебро на чемпионате мира по дзюдо. Турнир проходит в Токио.В финале 24-летний дзюдоист уступил Жорже Фонсеке из Португалии, передает "Россия 24".30 августа соревновались две категории: мужчины до 100 килограммов и женщины до 78 килограммов. Таким образом, после шестого дня чемпионата Россия расположилась на девятой строке турнирной таблицы. В активе нашей сборной три награды — две серебряные и одна бронзовая.