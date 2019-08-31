Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычев решил вернуться в большой футбол. 35-летний спортсмен подписал контракт с армянским Пюником. Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления договора.

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычев решил вернуться в большой футбол. 35-летний спортсмен подписал контракт с армянским "Пюником". Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления договора.Как сообщает Чемпионат.com, Сычев будет выступать под 19-м номером. Отметим, что "Пюник" тренирует российский специалист Александр Тарханов. Под его руководством клуб идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Армении, набрав шесть очков после четырех встреч.Напомним, что Дмитрий Сычев является бронзовым призером чемпионата Европы-2008.