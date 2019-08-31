Демонстранты в Гонконге во второй половине дня в субботу, 31 августа, начали забрасывать здание правительственного комплекса коктейлями Молотова. Полиции в ответ пришлось распылить слезоточивый, а также перцовый газ. Полиция применила минимальную силу для разгона демонстрантов.

Демонстранты в Гонконге во второй половине дня в субботу, 31 августа, начали забрасывать здание правительственного комплекса "коктейлями Молотова". Полиции в ответ пришлось распылить слезоточивый, а также перцовый газ. Полиция применила "минимальную силу для разгона демонстрантов", говорится в заявлении правоохранительных органов, которое цитирует РИА Новости.Вокруг правительственного комплекса для его защиты были возведены пластиковые баррикады, которые протестующим удалось поджечь. Стражам правопорядка ничего не оставалось, как пустить в ход водометы.Бутылками с зажигательной смесью участники акции протеста забросали и здание главного полицейского управления. Полиция призвала протестующих прекратить насильственные действия и немедленно разойтись.Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге уже 13-ю неделю подряд. Противники изменения законодательства считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.