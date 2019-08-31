Нововведения должны решить насущные проблемы владения гаражами.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, который комплексно регулирует право собственности на гаражи. В частности, законопроект прописывает такие понятия, как "гараж", "машино-место", "гаражный комплекс". Нововведения должны решить насущные проблемы.По словам парламентария, сам гаражный вопрос все еще является достаточно острым, а законодательство требует урегулирования. Речь, в частности, идет о деятельности гаражных объединений, прав и обязанностей их членов."Иногда, выплачивая немалые деньги при покупке стояночного места или гаража, человек на самом деле "платит за воздух". Особенно, если впоследствии выясняется, что при строительстве данного гаража были нарушены какие-то нормы или если он был построен на чужой земле", - отмечает депутат, чьи слова приводятся на сайте Госдумы.Кроме того, нет законодательного определения объекту, предназначенному для стоянки и хранения транспортных средств. В связи с этим владельцы зачастую не могут зарегистрировать свое право собственности на уже возведенный гараж, отмечает Павел Крашенинников.Законопроект также определяет формы объединений собственников гаражей или машино-мест: гаражный кооператив, который является видом потребительского кооператива, и гаражное товарищество, являющееся видом товарищества собственников недвижимости. Это позволит гражданам управлять общим имуществом и решать другие оргвопросы.Также определяется порядок создания гаражного кооператива и гаражного товарищества, их реорганизации и ликвидации. Нововведения позволят обеспечить владельцам гаражей и машино-мест защиту права собственности, а также возможность комфортного использования своего транспортного средства, уверен автор документа.