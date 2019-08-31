Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич прокомментировал твит МИД России о так и не сбывшихся надеждах на то, что после обретения национальной независимости в начале 90-х годов балтийские советские республики смогут стать современными, демократическими и правовыми государствами. По мнению Ринкевича, балтийских советских республик никогда не существовало.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич прокомментировал твит МИД России о так и не сбывшихся надеждах на то, что после обретения национальной независимости в начале 90-х годов балтийские советские республики смогут стать современными, демократическими и правовыми государствами. По мнению Ринкевича, балтийских советских республик никогда не существовало — были государства Балтии, оккупированные Советским Союзом.❗In the early 90s the Baltic nations gained their national independence.This event raised hopes & aspirations the Baltic Soviet Republics would turn into modern democratic & rule-of-law states, which, unfortunately, never came true.