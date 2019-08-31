Певица использовала религиозную тематику в оформлении номера. Светлана Лобода спровоцировала бурную дискуссию.

Певица использовала религиозную тематику в оформленииномера. Светлана Лобода спровоцировала бурную дискуссию.В личном Instagram артистка опубликовал обложку кавера на песнюАллы Пугачевой "Живи Спокойно, страна!". Также Светлана Лободапродемонстрировала видео с репетиции.Подписчики вокалистки живо отреагировали на публикации. Делов том, что знаменитость выбрала достаточно провокационный наряд – образ ДевыМарии.Намек на религию не всем пришелся по душе, некоторыеинтернет-обыватели назвали его кощунственным. К слову, были и те, кто осталсядоволен задумкой. Светлану Лободу назвали дерзкой и осыпали комплиментами."Очень крутая версия этойпесни 🔥🔥🔥 я скачала (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. –Прим. ред.)", "Класс, офигенно и дерзко👍👍🌷", "Класс !!! Вы так нежно спели эту песню👏👏👏 Мне даже больше оригинала нравится...", "Ая люблю, когда перепевают песни, и дают им вторую жизнь. И многие, кто неслышал эту песню, может узнать о ней сейчас", – пишут поклонники СветланыЛободы.Напомним, несколько дней назад Примадонна отечественнойэстрады Алла Пугачева "благословила" Лободу на исполнение своего хита. Многиевосприняли этот жест как знак – звезда выбрала преемницу.