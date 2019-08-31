Певица использовала религиозную тематику в оформлении
номера. Светлана Лобода спровоцировала бурную дискуссию.
Певица использовала религиозную тематику в оформлении
номера. Светлана Лобода спровоцировала бурную дискуссию.
В личном Instagram артистка опубликовал обложку кавера на песню
Аллы Пугачевой "Живи Спокойно, страна!". Также Светлана Лобода
продемонстрировала видео с репетиции.
Подписчики вокалистки живо отреагировали на публикации. Дело
в том, что знаменитость выбрала достаточно провокационный наряд – образ Девы
Марии.
Намек на религию не всем пришелся по душе, некоторые
интернет-обыватели назвали его кощунственным. К слову, были и те, кто остался
доволен задумкой. Светлану Лободу назвали дерзкой и осыпали комплиментами.
"Очень крутая версия этой
песни 🔥🔥🔥 я скачала (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. –
Прим. ред.)", "Класс, офигенно и дерзко👍👍🌷", "Класс !!! Вы так нежно спели эту песню👏👏👏 Мне даже больше оригинала нравится...", "А
я люблю, когда перепевают песни, и дают им вторую жизнь. И многие, кто не
слышал эту песню, может узнать о ней сейчас", – пишут поклонники Светланы
Лободы.
Напомним, несколько дней назад Примадонна отечественной
эстрады Алла Пугачева "благословила" Лободу на исполнение своего хита. Многие
восприняли этот жест как знак – звезда выбрала преемницу.