Сегодня, 31 августа, весь мир вспоминает принцессу Диану. Исполняется
22 года, со дня ее гибели в автокатастрофе.
Сегодня, 31 августа, весь мир вспоминает принцессу Диану. Исполняется
22 года, со дня ее гибели в автокатастрофе.
Ежегодно в этот день сыновья леди Ди – принц Уильям и принц
Гарри – собираются вместе. С самого утра они почитают память родительницы, просматривают фотоальбомы и делятся воспоминаниями. После к ним присоединяются
жены – Кейт Миддлтон и Меган Маркл.
Отметим, что Меган, вспоминая о погибшей свекрови,
признавалась, что разрыдалась, просматривая документальную хронику похорон принцессы
Дианы. На записи юные наследники августейшей особы следовали за гробом.
Будущей супруге принца Гарри было всего 16 лет. Близкие
бывшей актрисы говорят, что Меган Маркл всегда хотела быть похожей на Диану.
"Меган настолько впечатлилась благотворительной
деятельностью Дианы, что на следующий день после ее похорон она с подругами
организовала сбор вещей и игрушек для бедных семей их района", – сказала подруга изданию .
Отметим, что супруга принца Гарри прививает четырехмесячному
сыну Арчи любовь к бабушке. В детской ребенка развесили портреты принцессы
Дианы.
Напомним, экс-невестка королевы Великобритании погибла 31
августа 1997 года в Париже. Вместе с возлюбленным Доди Аль-Файедом и водителем
Анри Полем она попала в автокатастрофу. Аль-Файед и Поль погибли на месте
происшествия, скончалась через два часа в больнице.