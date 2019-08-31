Сегодня, 31 августа, весь мир вспоминает принцессу Диану. Исполняется 22 года, со дня ее гибели в автокатастрофе.

Сегодня, 31 августа, весь мир вспоминает принцессу Диану. Исполняется22 года, со дня ее гибели в автокатастрофе.Ежегодно в этот день сыновья леди Ди – принц Уильям и принцГарри – собираются вместе. С самого утра они почитают память родительницы, просматривают фотоальбомы и делятся воспоминаниями. После к ним присоединяютсяжены – Кейт Миддлтон и Меган Маркл.Отметим, что Меган, вспоминая о погибшей свекрови,признавалась, что разрыдалась, просматривая документальную хронику похорон принцессыДианы. На записи юные наследники августейшей особы следовали за гробом.Будущей супруге принца Гарри было всего 16 лет. Близкиебывшей актрисы говорят, что Меган Маркл всегда хотела быть похожей на Диану."Меган настолько впечатлилась благотворительнойдеятельностью Дианы, что на следующий день после ее похорон она с подругамиорганизовала сбор вещей и игрушек для бедных семей их района", – сказала подруга изданию .Отметим, что супруга принца Гарри прививает четырехмесячномусыну Арчи любовь к бабушке. В детской ребенка развесили портреты принцессыДианы.Напомним, экс-невестка королевы Великобритании погибла 31августа 1997 года в Париже. Вместе с возлюбленным Доди Аль-Файедом и водителемАнри Полем она попала в автокатастрофу. Аль-Файед и Поль погибли на местепроисшествия, скончалась через два часа в больнице.