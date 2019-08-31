В Башкирии мать пропавшего два дня назад годовалого ребенка задержана по подозрению в его убийстве. Ранее 28-летняя жительница Дюртюлинского района республики обратилась в полицию с заявлением о том, что утром 29 августа 2019 года, проснувшись у себя в частном доме в селе Исмаилово, она обнаружила исчезновение своего годовалого сына.

В Башкирии мать пропавшего два дня назад годовалого ребенка задержана по подозрению в его убийстве. Ранее 28-летняя жительница Дюртюлинского района республики обратилась в полицию с заявлением о том, что утром 29 августа 2019 года, проснувшись у себя в частном доме в селе Исмаилово, она обнаружила исчезновение своего годовалого сына.По данному факту было возбуждено уголовное дело, начались масштабные поиски ребенка с привлечением добровольческих отрядов и местных жителей, велись допросы родственников и близких семьи пропавшего ребенка, а также местных жителей.Ранее сегодня появилась информация от поискового отряда "Лиза Алерт", добровольцы которого участвовали в поисках малыша, о том, что ребенок найден мертвым. Теперь региональное следственное управление СКР сообщает: в рамках расследования уголовного дела о безвестном исчезновении ребенка по подозрению в совершении убийства задержана мать ребенка.Сообщается, что в результате грамотной работы следователей женщина дала признательные показания и указала место нахождения тела ребенка. По данным следствия, ночью 29 августа подозреваемая задушила малыша, затем выкопала яму на территории своего придомового участка и закопала его.Тело ребенка, завернутое в домашнее одеяло, было обнаружено в указанном ею месте на глубине более полуметра. Задержанной планируется избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.