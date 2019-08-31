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<a href="https://33live.ru/novosti/31-08-2019-naverno-on-oficialno-zhenat-narod-vozmushhen-priznaniem-kozhevnikovoj-o-muzhe.html" target="_blank">Наверно, он официально женат: Народ возмущен признанием Кожевниковой о муже</a> - После признания Марии Кожевниковой в том, что после шести лет совместной жизни она до сих пор не расписалась с Евгением Васильевым, поклонники начали делать различные предположения о причинах.