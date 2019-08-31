Олег Газманов на сцене уже не один десяток лет, но до сих пор перед выступлением волнуется. Волнение – это адреналин, а он, в свою очередь, помогает справиться с усталостью, и вот эта энергия волнения и помогает мне столько лет оставаться на плаву, – заверил певец корреспондента Дни.ру на Новой волне в Сочи.

Олег Газманов на сцене уже не один десяток лет, но до сих пор перед выступлением волнуется. "Волнение – это адреналин, а он, в свою очередь, помогает справиться с усталостью, и вот эта энергия волнения и помогает мне столько лет оставаться на плаву", – заверил певец корреспондента "Дни.ру" на "Новой волне" в Сочи.Народный артист России Олег Газманов выступал в самых разных местах – пел перед российскими военнослужащими на авиабазе Хмеймим в Сирии и перед ополченцами в Донецке. Самой сложной и опасной для него была поездка в Таджикистан в начале 90-х. Тогда там шла гражданская война между памирцами и кулябцами, которая унесла жизни 150 тысяч человек."Там стоял московский погранотряд, который противодействовал наркотрафику, – вспоминает Газманов, – И вот, после большого концерта я почувствовал за кулисами, что кто-то в мою спину пристально смотрит. Поворачиваюсь – офицер. Я спрашиваю, что, мол, случилось. А он мне тревожно и взволнованно в ответ: "Надо ехать, надо ехать, там вас ждут! Я сказал, что я вас привезу, другие артисты отказываются ехать. Тут недалеко"."Я понимаю, что человек находится на грани нервного срыва и соглашаюсь поехать, предупредив, что у меня нет с собой даже гитары, – продолжает певец. – "Скажите им просто что-нибудь, они вас ждут!" – попросил офицер и повел меня в военный "РАФик". И вот мы едем три часа по каким-то горам, а я понимаю, что куда-то попал. Фактически меня похитили"."Наконец, мы приехали к какому-то бараку с заложенными мешками окнами, – вспоминает певец. – Мне пояснили, что поскольку идет война, то это помогает от обстрелов. На мою просьбу показать зал для выступления офицер замялся и повел меня в "красный уголок". А там битком, молча, без вентиляции сидят люди с детьми и ждут меня. В итоге я там два часа пел и плясал перед ними, мы даже успели пережить налет".Спустя несколько лет тот офицер встретился с Олегом Газмановым в Москве и вручил ему боевые знаки отличия. Певец до сих пор не может забыть тот концерт под пулями в таджикских горах.