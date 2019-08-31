В Twitter заявили о взломе официальной страницы гендиректора этой соцсети Джека Дорси.

В Twitter заявили о взломе официальной страницы гендиректора этой соцсети Джека Дорси.К ней получили доступ неизвестные, после чего в микроблоге были размещены несколько сообщений, в том числе расистские высказывания и ненормативная лексика, сообщает "Россия 24". Сейчас они уже удалены.Дорси — один из основателей Twitter. У него больше четырех миллионов подписчиков. Примечательно, что совсем недавно гендиректор от лица соцсети обещал оздоровить атмосферу в Twitter и покончить с ненавистью и оскорблениями.