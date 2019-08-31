Президент Белоруссии Александр Лукашенко – мастер сидеть на двух стульях. На встрече с представителями США он призывает их начать отношения с чистого листа, а на переговорах с Владимиром Путиным не скупится на красивые фразы о союзе и братстве. Бесконечные разговоры с Батькой на тему интеграции ни к чему не приведут, считают эксперты. Они призвали Москву провести полный анализ российско-белорусских отношений.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко – мастер сидеть на двух стульях. На встрече с представителями США он призывает их начать отношения с чистого листа, а на переговорах с Владимиром Путиным не скупится на красивые фразы о союзе и братстве. Бесконечные разговоры с Батькой на тему интеграции ни к чему не приведут, считают эксперты. Они призвали Москву провести полный анализ российско-белорусских отношений.Приватные разговоры между президентами двух стран теряют смысл, если у России нет прагматичной политики в отношении Белоруссии, пишет Telegram-канал "Бульба престолов". "Лукашенко научился держать маску когда нужно и мгновенно ее сбрасывать, как только он снова остается наедине с собой", – уверены авторы.Наиболее высоко они оценивают работу бывшего посла в Белоруссии Михаила Бабича. Дипломат подверг отношения двух стран скрупулезному анализу, чем навлек на себя гнев местной элиты и лично , после чего был отозван в Москву.Бесконечные разговоры с белорусским лидером об интеграции авторы считают ошибкой. Они призвали Москву проанализировать реальные цели и мотивы Батьки."Если известно, что Лукашенко ненавидит Россию и Путина, хочет уйти на Запад – не надо играть с ним в хорошего полицейского", – пишет "Бульба престолов".Кроме того, эксперты призвали досконально выяснить, что реально делает для интеграции в рамках Союзного государства, использует ли он данное Москвой время для наращивания контактов с Западом и дерусификации республики. "Откуда пропал русский язык..., сколько было запущено культурных и политических инициатив по отдалению от России", – конкретизировали авторы.