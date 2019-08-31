Нино Нинидзе впервые поделилась в сторис интимным снимком, на котором она запечатлена вместе с Максимом Виторганом. Пара дала понять о серьезности своих намерений.

Нино Нинидзе впервые поделилась в сторис интимным снимком, на котором она запечатлена вместе с Максимом Виторганом. Пара дала понять о серьезности своих намерений.28-летняя Нино Нинидзе решила в последний день лета порадовать поклонников откровенной фотографией, без всяких намеков дающей понять, насколько серьезны ее отношения с брошенным Ксенией Собчак Максимом Виторганом.Причем актриса сама недавно рассталась с мужем. Возможно, это и сблизило творческих натур. "Это лето… я промолчу. Очень внутри. Спасибо", – подписала фото Нино.В кадр попали стройные и загорелые ноги актрисы, она сидит в машине на пассажирском сидении, а Виторган за рулем. Однако одна его рука нежно положена между обнаженных ног девушки.Кадр из сторис в Instagram Нино НинидзеВпрочем, влюбленные не собираются торопить события – судя по всему, жить вместе они не собираются, так как буквально накануне Нино заявила о поиске съемного жилья для себя и трехлетнего сына Саши, поскольку после развода оказалось, что ей негде жить.