До начала учебного года остается все меньше времени, и мы продолжаем разбирать, как родителям его пережить и остаться спокойными, адекватными и здоровыми в глазах окружающих и в своих собственных тоже.

1 сентября – это медовый месяц со школой. Очень, кстати, короткий. Ты вроде поверил, что этот трогательный праздник продлится весь год, а тут сразу стартовый диктант и контрольная работа на повторение прошлогоднего материала. Да и после них не расслабишься. Начинаются рутина, быт и неизбежное разочарование. И для тех детей, кто впервые переступил порог школы, и для тех, кто уже опытный школьник, но за лето немного расслабился и поотвык, осень становится настоящим испытанием. А для родителей и того хуже. А все почему? Я, например, всегда мечтала быть доброй, понимающей мамочкой, а школа каждый год в одну секунду превращает меня в смесь надсмотрщика на плантациях и бормашины из стоматологического кабинета. А ведь я так мечтала о воплощении идей гуманизма в отдельно взятой семье! Что мешает мне и многим другим родителям? Об этом поговорим далее.Сборы в школуВ семье редкого школьника утро проходит в спокойной и дружелюбной атмосфере. Не до конца разбуженный ребенок старается снова уснуть при любой возможности: сперва в процессе надевания носков, потом во время чистки зубов и, наконец, над чашкой утреннего чая. Родителям на протяжении всего этого тягостного пути отводится почетная роль стоять над ребенком, произнося заветные заклинания: "быстрее", "не спи" и "поторопись". Конечно, в самом опоздании в школу нет ничего криминального – со всеми бывает. Но сейчас в целях безопасности учителя должны сразу сообщать о случаях, когда дети не пришли в школу на первый урок без предупреждения. А значит, маме или папе придется писать или даже звонить педагогу и объяснять причину опоздания. Один-два раза - вроде ничего страшного, но такие звонки вызывают чувство вины, неловкость, словом, стресс. Лучше обойтись без них. Поэтому, как правило, процедура подъема и сбора рассчитана до минут. И меньше всего утром хочется слышать: "Ой, а у меня портфель не собран".Утренние сборы портфеля, сопровождаемые криками паники, обвинениями в нерадивости и отчаянными попытками найти затерявшийся учебник или тетрадь – тяжелый удар по нервам родителей. Поэтому заведите правило: портфель всегда должен быть собран с вечера. Утром туда можно положить только завтрак, все остальное уже готово и ждет своего часа. И чтобы по возвращению ребенка из школы не возникало неприятных сюрпризов, например, записей в тетради простым карандашом вместо ручки или сомнительного вида клочков бумаги вместо тетрадки, родители хотя бы в начальной школе должны быть вовлечены в процесс вечернего сбора портфеля.Первая учительница убедительно просила родителей в первом классе собирать портфель самим. Конечно, ребенок должен быть вовлечен в процесс, подавать учебники и тетради, смотреть, где что лежит. Чуть позже вы можете поменяться с ним местами, он сам будет складывать вещи в портфель, а вы только наблюдать. Если этот этап прошел хорошо, доверьте ребенку самостоятельный сбор портфеля, а сами потом проверяйте его содержимое, и совсем необязательно, чтобы он об этом знал.А что помимо учебников и тетрадей стоит класть в портфель?Конечно, щедрый запас канцелярии. Как я уже писала ранее, ручки и карандаши легко теряются и ломаются в течение школьного дня. Некоторые дети робеют попросить ручку у учителя и даже своих одноклассников.Второе: что-то на перекус. В школе, конечно, есть завтрак и буфет, в котором можно купить еду, но на практике — особенно в начале обучения — дети часто теряются и еще не успевают себе что-то выбрать, а перемена уже закончилась. Только помните, портфель на переменах может проходить тест на прочность, поэтому класть ребенку с собой лучше что-то такое, что не испортится от сильного воздействие и не перепачкает все содержимое.Третье. Вода. Да, в школе установлены кулеры с водой, но по непонятной причине пластиковые стаканчики в них заканчиваются иногда уже к середине дня, и вода будет очень кстати. Если вам кажется, что портфель и без того тяжелый, можно давать с собой пустую бутылочку или пластиковый стаканчик. Правда, последние, к сожалению, недолговечны.УрокиУроки. Урроки. Урррррроки. Ежедневная практика, которая становится настоящим испытанием для терпения родителей.Прежде чем приступить к их выполнению, неплохо бы узнать, что задано. И вот тут родителей могут подстерегать первые сюрпризы. В ответ на вопрос "Что сегодня было в школе?" я обычно получала весьма подробный рассказ о том, кто куда пошел, что сказал, кто с кем в классе поссорился и как потом помирился, но непосредственно об учебе я не могла выудить ничего. Мне начинало казаться, что я родила себе рыбок Дори, у которых, как в мультике, память три секунды. Позже я поняла, что дети должны вылить на родителей весь поток своих эмоций, а потом перейти к тому, что в эмоциональном плане зацепило их гораздо меньше, то есть к школьному материалу и домашним заданиям. Главное, дождаться.Сейчас многие школы отказались от использования дневника, сделав его добровольным. И как вы думаете, какова вероятность того, что, узнав об этом, ребенок продолжит аккуратно и систематически его заполнять? Правильно. Если дети в младших классах еще как-то стараются вести дневник хотя бы первые полгода, то в средних и старших классах школьники уже махнули на них рукой. А как узнать, что задано, когда ребенок даже после всех своих рассказов о событиях в школе и ваших наводящих вопросов не может вспомнить? Подмогой родителям служит электронный журнал. Он не всем нравится, и его работа вызывает нарекания, но там можно найти информацию о теме уроков и о заданиях. А еще узнать, что нужно принести в школу, и тогда внезапный приступ просветления у ребенка в одиннадцатом часу вечера и известие о том, что завтра нужны архивные семейные фотографии, пустая коробочка из-под йогурта, десяток желудей и циркуль, не застанут вас врасплох. Бывает, правда, что задания появляются в электронном журнале очень поздно. Попробуйте в этом случае поговорить с учителями. Уверена, они пойдут вам навстречу.Итак, вы выяснили, что нужно делать, и готовы непосредственно к выполнению. И тут новое испытание. Внезапный приступ голода, жажды, усталости, желания поиграть, порисовать, поговорить на разные отвлеченные темы. На этом этапе у большинства родителей уже начинает дергаться глаз. А тут еще усаженный через силу ученик вдруг объявляет, что не может (или не хочет) сам решить вот эту задачу. Самое сложное — не скатиться к решению задачи только силами родителя. Ребенок будет сидеть и восхищенно поддакивать и кивать. Правда, на следующий день история повторится. И вы опять будете делать задание за ребенка.Тогда, может, не делать с ребенком уроки? Самый частый аргумент, который я слышу от родителей: я учился сам, мне никто не помогал. Но будем честны — во времена нашего детства от детей ожидали куда меньшей степени подготовленности к школе. И таких сложных программ начальной школы тогда не было.Делать домашнее задание с ребенком или нет, каждый решает сам. Конечно, неправильно делать его за ребенка, но, на мой взгляд, пускать процесс на самотек тоже не стоит. Приятно думать, что, оставшись один на один с уроками, он проявит самостоятельность и ответственность, но вдруг нет? У многих трудности и неудачи вызывают только неуверенность и апатию.А как быть, если вы бы и хотели помочь ребёнку с уроками, но не хватает времени, сил и просто терпения? Любая домашняя работа оборачивается слезами и скандалами. Я глубоко уверена, что в этом случае не стоит пренебрегать помощью специалистов. Если ещё несколько лет назад в случае привлечения репетитора для школьника начальных классов, родителей поджидали кривые усмешки и сочувствующие взгляды, то теперь подобная практика не вызывает удивления.В общем, можно выбрать тот вариант, в котором вы будете чувствовать себя спокойно. Хотя бы пока не подумаете о них. Об оценках.ОценкиМы много раз слышали и даже сами произносили слова утешения, что учится ребенок не для оценок, а для знаний, но, увы, наших амбиций никто не отменял. И родителей, которым на самом деле полностью безразличны оценки их детей, я пока не встречала. Мы куда острее переживаем за оценки своих детей, чем в былые времена переживали за свои. И начинаем это делать еще до того, как в журнале появится первая отметка. Как правило, стоит нам услышать от другого родителя в школе: "Как? Ваш ребенок еще не знает таблицу умножения? Мой ее выучил в пять лет. И "Гарри Поттера" в оригинале прочитал еще год назад" — и вы считаете себя плохим родителем и подозреваете свое чадо в некоторой неполноценности. А если тут еще появляются не самые радужные оценки в журнале, комплексы только укрепятся.Первое и самое главное: вспомните, что психологи запрещают ставить ребенку других детей в пример, сравнивать их с другими. Следуйте этому правилу не только при общении с детьми, но и наедине с самими собой. Уверена, вам расскажут много чудесных историй о чужих невероятно талантливых детях. Допускаю даже, что часть этих рассказов на самом деле окажется правдой. Не слушайте. Кивайте и представляйте шум водопада.Сосредоточьтесь на своём ребенке, его неудачах и достижениях. И помните, что пятибалльная система не всегда считается объективной и не дает полной картины о развитии ребенка. Например, сделав в диктанте 15 ошибок, он получил двойку. Вы занимались, готовились, и в новом диктанте ребенок делает уже 6 ошибок. Да, он опять получает двойку, но при этом нельзя сказать, что у ребенка нет никакого прогресса, и он совсем не старался.Если оценки все же являются причиной ваших переживаний и огорчений, запомните фразу: "Главное, мы все живы и здоровы". Повторяйте ее каждый день и помните, что даже самый тяжелый учебный год закончится и снова будут летние каникулы. Всем сил, всех с наступающим праздником Дня знаний!