Звезда сериала Бедная Лиза Антон Макарский откровенно рассказал о трудностях воспитания двух детей. По его словам, когда сын и дочь подрастут, ему придется многое им объяснять.

Звезда сериала "Бедная Лиза" Антон Макарский откровенно рассказал о трудностях воспитания двух детей. По его словам, когда сын и дочь подрастут, ему придется многое им объяснять.Антон Макарский и его супруга Виктория состоят в браке почти 20 лет. Пара воспитывает двух наследников – шестилетнюю Марию и Ивана, которому четыре года.Макарский признался, что его профессия накладывает значительный отпечаток на семью. Так, он с ужасом представляет тот момент, когда придется объяснять детям, почему он снимался в постельных сценах."Боюсь, Интернет сделает свое дело и когда-нибудь мне придется объяснять, почему на экране папа целуется с чужой тетей", – сказал Макарский, признавшись, что в свое время "куролесил по полной".При этом актер заявил, что не терпит некоторые вещи и со стороны детей. Так, он непреклонно строг, если дети ссорятся и начинают ябедничать друг на друга. В остальном же, с его же слов, Макарский очень мягкий."Я в дедушку – очень сентиментальный. И с годами это прогрессирует", – признался артист.