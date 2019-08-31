Россиянка Анастасия Павлюченкова и Анастасия Севастова из Латвии вышли во второй круг Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке. В парном разряде они оказались сильнее китаянки Синьюнь Хань и австралийки Моник Адамчак.

Россиянка Анастасия Павлюченкова и Анастасия Севастова из Латвии вышли во второй круг Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке. В парном разряде они оказались сильнее китаянки Синьюнь Хань и австралийки Моник Адамчак.Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. Встреча завершилась в пользу российско-латвийского дуэта со счетом 6:2, 6:4. В следующем раунде Павлюченкова и Севастова сыграют с победителями матча между Юнжань Чжань (Тайвань)/Хаоцин Чжань (Тайван) и Софией Кенин (США)/Татьяной Марией (Германия).Напомним, что в женском одиночном разряде US Open не осталось ни одной представительницы России.