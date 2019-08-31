Сербский теннисист Новак Джокович, являющийся первой ракеткой мира, вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису, который в эти дни проходит в Нью-Йорке. Он обыграл американца Дениса Кудлу в трех сетах со счетом 6:3, 6:4, 6:2.

Сербский теннисист Новак Джокович, являющийся первой ракеткой мира, вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису, который в эти дни проходит в Нью-Йорке. Он обыграл американца Дениса Кудлу в трех сетах со счетом 6:3, 6:4, 6:2​​​.Матч между ними продолжался 2 часа 3 минуты. В следующем круге Джокович встретится с представителем Швейцарии Станисласом Варвинкой, который ранее оказался сильнее итальянца Паоло Лоренци со 6:4, 7:6 (11:9), 7:6 (7:4).Также в четвертый раунд US Open вышел Давид Гоффен из Бельгии. Его соперник Пабло Карреньо-Буста уступил бельгийцу в трех партиях со счетом 6:7 (5:7), 6:7 (9:11), 5:7.