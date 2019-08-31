Погоня за нетрезвым нарушителем закончилась трагедией. Водитель не справился с управлением и вылетал на переход, где совершил фатальный наезд на человека. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Момент страшной аварии попал в объектив камеры наблюдения.

Камера наблюдения запечатлела момент страшной аварии, произошедшей ранним утром в субботу, 31 августа, на улице Советской в Бийске.Как сообщают местные СМИ, водитель автомобиля Toyota Corona Premium отказался выполнить требование инспектора ДПС об остановке и попытался скрыться от полиции.В ходе завязавшейся погони он выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и снес девушку-пешехода, собиравшуюся пересечь проезжую часть по "зебре ". Удар был такой силы, что пострадавшую разорвало пополам. Правоохранители устанавливают личность погибшей.После этого автомобиль врезался в бетонную мачту освещения, повалив ее.Виновник аварии и его пассажир получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Известно, что мужчина 1988 года рождения, находившийся за рулем Toyota, был в состоянии опьянения.