Американские полицейские вызволили любопытного медвежонка из мусорного контейнера около калифорнийского отеля. Для осуществления импровизированной спасательной операции им пришлось отогнать взволнованных родственников малыша.

В минувший вторник, 27 августа, полицейские из калифорнийского округа Плейсер способствовали счастливому воссоединению семейства медведей.Все началось с того, что в офис шерифа позвонил сотрудник отеля и сообщил о медвежонке, застрявшем в мусорном баке.Стражи порядка, прибывшие на место, обнаружили маму и брата, или сестру, попавшего в беду малыша. Судя по кадрам, животные пытались самостоятельно открыть контейнер, но их усилия не привели к успеху.Правоохранители отогнали взволнованных родственников и вызволили медвежонка, благополучно вернувшегося в семью.