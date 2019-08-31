Встреча прошла в рамках акции «Помоги пойти учиться»

Встреча прошла в рамках акции «Помоги пойти учиться»Накануне Дня знаний владимирские полицейские вместе с общественниками и ветеранами органов внутренних дел в рамках акции «Помоги пойти учиться» по традиции встречаются с детьми сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей и ставших инвалидами вследствие военной травмы.В этом году, как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, очередная встреча прошла на базе местного филиала РАНХиГС. С Днём знаний ребят поздравили сотрудники УРЛС УМВД России по Владимирской области. Член Общественного совета при региональном УМВД Вячеслав Картухин посоветовал детям серьёзно относиться к учёбе, а после и к выбору дальнейшей профессии. Обратился к ребятам и ветеран органов внутренних дел полковник милиции в запасе Валерий Жамбровский. К слову, именно его по инициативе была организована экскурсия в древний город Юрьев-Польский, куда ребята отправились сразу после чаепития.На самой встрече школьники поделились своими воспоминаниями о прошлых поездках, рассказали о планах на будущее, поблагодарили организаторов мероприятия за внимание и за подарки, которые им вручили сразу после мероприятия.