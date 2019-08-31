В ходе личного досмотра у подозреваемой были обнаружены и изъяты два полиэтиленовых пакета, внутри которых находились 43 свертка с порошкообразным веществом...

Сотрудники ОНК УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве на Рязанском проспекте задержали 30-летнюю ранее судимую приезжую по подозрению в попытке сбыта наркотического средства – героина.В ходе личного досмотра у подозреваемой были обнаружены и изъяты два полиэтиленовых пакета, внутри которых находились 43 свертка с порошкообразным веществом, которое согласно справке об исследовании содержит в своем составе наркотическое средство – героин, общей массой около 100 граммов.Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18