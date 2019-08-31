Иосиф Пригожин почтил память народного артиста Иосифа Кобзона. Музыкальный продюсер опубликовал редкие кадры.

Иосиф Пригожин почтил память народного артиста ИосифаКобзона. Музыкальный продюсер опубликовал редкие кадры.В личном Instagram Пригожин показал эксклюзивное видео,которое, судя по всему, записано в последние годы жизни звезды эстрады. Иосиф Кобзонпроизносит пожелание поклонникам."Как хочется, чтобы все народы, где сегодня льется кровь,обрели мир, счастье, покой, благополучие. Как хочется, чтобы люди были простосчастливы. И тогда жизнь наша будет счастливой, и мои внуки вырастутсчастливыми в счастливых странах, со счастливыми друзьями. Я люблю всех вас, ихочу, чтобы вы были всегда счастливы", – говорит народный артист.Под роликом Пригожин отметил, что был одним из самых сильныхдухом мужчин на планете. Артист, по словам продюсера, был ориентиром для многихпоколений.После Иосиф напомнил подписчикам, что вчера, 30 августа,исполнился год, как звезды отечественной сцены не стало. "Народный артист всегоСоветского союза – именно так он просил называть его со сцены. Учитель,наставник и настоящий друг. Полное ощущение, что он жив и находится где-торядом. навсегда останется национальным достоянием нашейРодины", – резюмировал Пригожин.