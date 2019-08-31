США ввели санкции против иранского танкера Adrian Darya 1 и его капитана. Информация об этом размещена на сайте американского минфина.

США ввели санкции против иранского танкера Adrian Darya 1 и его капитана. Информация об этом размещена на сайте американского минфина.По мнению заместителя министра финансов США Сигала Манделкера, такие суда, как Adrian Darya 1, обеспечивают силу "Аль-Кудс" КСИР. Оно позволяет перевозить значительные объемы нефти, которые они могут скрывать и продавать нелегально, чтобы финансировать военную деятельность, передает РИА Новости.Танкер, старое название которого Grace 1, ранее был отпущен из Гибралтара и в настоящее время направляется в Ливан. Но власти США считают по-другому.По мнению американского госсекретаря Майка Помпео, судно следует в сирийский порт Тартум, несмотря на обещания Тегерана не делать этого.