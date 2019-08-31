Телеведущая вернулась из продолжительного отпуска. Ксения
Собчак и ее сын Платон прилетели в Москву на частном самолете.
Телеведущая вернулась из продолжительного отпуска. Ксения
Собчак и ее сын Платон прилетели в Москву на частном самолете.
Многие отечественные знаменитости возвращаются на родину с
отпусков. Звезд ждет активная работа. Ксения Собчак не стала исключением.
Этим летом телеведущая провела время на Кипре. Несколько раз
слетала в Италию.
Сегодня, 31 августа, Ксения прибыла в Россию. Об этом
звезда рассказала в своем Instagram-аккаунте. Собчак опубликовала видео, на котором
общается с сыном Платоном на борту частного лайнера. "Прилетели в холодную
Москву", – написала знаменитость под видео.
В кадре мы видим только двухлетнего наследника теледивы. Мальчик,
судя по всему, только проснулся. , находясь за кадром,
расспрашивает о снах, которые тот увидел. Стесняющийся камеры Платон
рассказал, что "встретил" волка и зайца. "Ты мое счастье!" – несколько раз
сказала наследнику телезвезда.
Отметим, многие интернет-обыватели пришли в восторг от
маленького Платона. Мальчика назвали очень милым. К слову, нашлись те, кто
раскритиковал расточительную Собчак - мол, она роскошно живет, раз уж наняла частный самолет для сына.
реагировать на выпады недоброжелателей не стала.
"Да уж... В холодную Москву, на частном самолете. Жизнь
боль!" – отметил пользователь Сети.