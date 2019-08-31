Телеведущая вернулась из продолжительного отпуска. Ксения Собчак и ее сын Платон прилетели в Москву на частном самолете.

Телеведущая вернулась из продолжительного отпуска. КсенияСобчак и ее сын Платон прилетели в Москву на частном самолете.Многие отечественные знаменитости возвращаются на родину сотпусков. Звезд ждет активная работа. Ксения Собчак не стала исключением.Этим летом телеведущая провела время на Кипре. Несколько разслетала в Италию.Сегодня, 31 августа, Ксения прибыла в Россию. Об этомзвезда рассказала в своем Instagram-аккаунте. Собчак опубликовала видео, на которомобщается с сыном Платоном на борту частного лайнера. "Прилетели в холоднуюМоскву", – написала знаменитость под видео.В кадре мы видим только двухлетнего наследника теледивы. Мальчик,судя по всему, только проснулся. , находясь за кадром,расспрашивает о снах, которые тот увидел. Стесняющийся камеры Платонрассказал, что "встретил" волка и зайца. "Ты мое счастье!" – несколько разсказала наследнику телезвезда.Отметим, многие интернет-обыватели пришли в восторг отмаленького Платона. Мальчика назвали очень милым. К слову, нашлись те, ктораскритиковал расточительную Собчак - мол, она роскошно живет, раз уж наняла частный самолет для сына.реагировать на выпады недоброжелателей не стала."Да уж... В холодную Москву, на частном самолете. Жизньболь!" – отметил пользователь Сети.