Далеко не всем идут последние тренды в макияже для выхода в свет. Визажисты умудрились сделать из молодой голливудской актрисы женщину средних лет.

Далеко не всем идут последние тренды в макияже для выхода в свет. Визажисты умудрились сделать из молодой голливудской актрисы женщину средних лет.Одна из самых высокооплачиваемых актрис американского кинематографа Скарлетт Йоханссон поразила публику своим образом на втором дне Венецианского кинофестиваля. Девушка появилась перед камерами в эффектном красном платье без бретелей.Как издание Teleprogramma.pro, на фестивале был показан новый фильм с участием голливудской красотки"Брачная история". Кинокартина повествует о сложностях "дележки" детей – с кем из родителей в итоге останется восьмилетний мальчик. Критики обратили внимание, что Скарлетт прекрасно вжилась в роль.Впрочем, внимание поклонников актрисы привлекли не столько ее таланты, сколько неудавшийся макияж. Подсвеченная хайлайтером кожа выглядела потной, а темно-коричневые тени теплых оттенков создавали эффект уставшего взгляда. Кроме того, в прессе отметили неудачный выбор и нанесение румян на скулы кинозвезды.После тяжелого развода с французским журналистом Ромэном Дориаком Скарлетт объявила о помолвке с телеведущим Колином Жостом. Об их отношениях ходят самые разнообразные слухи, но тем не менее, на мероприятие Йоханссон прибыла одна.