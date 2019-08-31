В столице Башкортостана матчем между местной Уфой и Оренбургом стартовала программа восьмого тура чемпионата России по футболу. Гости, занимающие последнее место в турнирной таблице РПЛ, неожиданно добились победы над хозяевами поля со счетом 2:1 и поднялись на 14-ю строчку.

В столице Башкортостана матчем между местной "Уфой" и "Оренбургом" стартовала программа восьмого тура чемпионата России по футболу. Гости, занимающие последнее место в турнирной таблице РПЛ, неожиданно добились победы над хозяевами поля со счетом 2:1 и поднялись на 14-ю строчку.Футболисты "Оренбурга" вышли вперед на 40-й минуте матча. Джордже Деспотович отличился с пенальти. Под занавес первого тайма у "Уфы" за две желтые карточки был удален Александр Пуцко.Не прошло и десяти минут после старта второго тайма, как судья уравнял составы команд, отправив в раздевалку игрока гостей Виталия Шахова. После этого "Оренбург" отличился еще раз. Георгий Зотов на 66-й минуте упрочил преимущество подопечных Владимира Федотова.Однако через две минуты хозяева поля усилиями Вячеслава Кротова отквитали один мяч. Добиться большего команде Вадима Евсеева не удалось."Уфа" после восьми матчей осталась на десятом месте, набрав десять очков. "Оренбург" с пятью очками перебрался на 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.