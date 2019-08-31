На днях некий Дмитрий Барановский заявил, что является
тайным мужем Марии Мироновой. Между тем близкие актрисы опровергают эту
информацию.
На днях некий Дмитрий Барановский заявил, что является
тайным мужем Марии Мироновой. Между тем близкие актрисы опровергают эту
информацию.
Мать знаменитости – актриса Екатерина Георгиевна Градова –
хорошо знает врача-онколога Дмитрия Барановского. Их семье мужчина принес много
неприятностей. "Он авантюрист, безумный фанат!" – говорит родительница Марии
Мироновой.
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