Российский теннисист Даниил Медведев после победы в третьем раунде Открытого чемпионата США над испанцем Фелисано Лопесом обратился с речью к зрителям матча, большинство из которых поддерживали его соперника. В ней он поблагодарил болельщиков за помощь в достижении положительного результата.

Российский теннисист Даниил Медведев после победы в третьем раунде Открытого чемпионата США над испанцем Фелисано Лопесом обратился с речью к зрителям матча, большинство из которых поддерживали его соперника. В ней он поблагодарил болельщиков за помощь в достижении положительного результата."Хочу, чтобы вы знали, когда ляжете ночью спать – я выиграл из-за вас. Чем больше вы это делаете, тем больше я побеждаю. Это даст мне энергию на следующие пять матчей", – цитирует теннисиста "Спорт-экспресс".Сообщается также, что в конце первого сета Медведев показал средний палец в сторону трибун. Болельщики по ходу матча освистывали россиянина.Напомним, что Медведев впервые в карьере вышел в четвертый раунд US Open, обыграв Лопеса со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4​​​.