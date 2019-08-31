Супруги побывали на живописном курорте. Пока Юлия Высоцкая
делится яркими кадрами, ее личную жизнь бурно обсуждают.
Супруги побывали на живописном курорте. Пока Юлия Высоцкая
делится яркими кадрами, ее личную жизнь бурно обсуждают.
В личном Instagram знаменитость сообщила, что она и ее
супруг 82-летний режиссер Андрей Кончаловский вернулись в Москву. По словам 46-летней Юлии
Высоцкой, только вчера она шагала по золотым пескам Калифорнии, а уже сегодня с головой окунулась в российскую действительность.
Также артистка опубликовала снимки с пляжа, которые были
сделаны незадолго до вылета. В кадре Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский шагают
по побережью. Артистка отметила, что они направляются за лучшим кофе в округе.
Отметим, что идиллия, продемонстрированная на фото, вызвала
зависть обывателей. Многие отмечали, что до появления этой пары не верили, что настоящая
любовь с такой разницей в возрасте возможна. Высоцкая и Кончаловский доказали
обратное.
Отметим, что были и те, кто считает – завидовать нечему. Мол, многие проблемы этой пары остаются за кадром. Высоцкую пристыдили, а Кончаловского назвали немощным стариком.
"Юлия! Я видела вас семь лет назад в аэропорту Ниццы. И вы
тягали чемоданы с ленты в то время, когда ваш муж стоял у тележки и ждал...
(видимо уже не мог физически исполнить роль сильного мужчины). Вы правду сейчас
показываете, на этих фото, или следуете рекомендациям ваших пиарщиков? (здесь и
далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – усомнилась в
правдивости снимков обывательница.
Поклонницы заступились за артистку. "А сколько женщин таскают чемоданы и не только их, когда рядом
молодой мужчина, ровесник жене. Ленивый, избалованный, зарабатывающий гроши!
Молчали бы завистницы, прям у всех дома сидят миллионеры.🙄", – написала фанатка .