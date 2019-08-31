Супруги побывали на живописном курорте. Пока Юлия Высоцкая делится яркими кадрами, ее личную жизнь бурно обсуждают.

Супруги побывали на живописном курорте. Пока Юлия Высоцкаяделится яркими кадрами, ее личную жизнь бурно обсуждают.В личном Instagram знаменитость сообщила, что она и еесупруг 82-летний режиссер Андрей Кончаловский вернулись в Москву. По словам 46-летней ЮлииВысоцкой, только вчера она шагала по золотым пескам Калифорнии, а уже сегодня с головой окунулась в российскую действительность.Также артистка опубликовала снимки с пляжа, которые былисделаны незадолго до вылета. В кадре Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский шагаютпо побережью. Артистка отметила, что они направляются за лучшим кофе в округе.Отметим, что идиллия, продемонстрированная на фото, вызвалазависть обывателей. Многие отмечали, что до появления этой пары не верили, что настоящаялюбовь с такой разницей в возрасте возможна. Высоцкая и Кончаловский доказалиобратное.Отметим, что были и те, кто считает – завидовать нечему. Мол, многие проблемы этой пары остаются за кадром. Высоцкую пристыдили, а Кончаловского назвали немощным стариком."Юлия! Я видела вас семь лет назад в аэропорту Ниццы. И вытягали чемоданы с ленты в то время, когда ваш муж стоял у тележки и ждал...(видимо уже не мог физически исполнить роль сильного мужчины). Вы правду сейчаспоказываете, на этих фото, или следуете рекомендациям ваших пиарщиков? (здесь идалее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – усомнилась вправдивости снимков обывательница.Поклонницы заступились за артистку. "А сколько женщин таскают чемоданы и не только их, когда рядоммолодой мужчина, ровесник жене. Ленивый, избалованный, зарабатывающий гроши!Молчали бы завистницы, прям у всех дома сидят миллионеры.🙄", – написала фанатка .