Убийца американского сенатора и кандидата в президенты Роберта Кеннеди госпитализирован с ножевыми ранениями, полученными в тюрьме. Иорданец Сирхан Сирхан отбывает пожизненное наказание за убийство младшего брата 35-го президента Соединенных Штатов Джона Фицджеральда Кеннеди.

Убийца американского сенатора и кандидата в президенты Роберта Кеннеди госпитализирован с ножевыми ранениями, полученными в тюрьме. Палестинский эмигрант Сирхан Сирхан отбывает пожизненное наказание за убийство младшего брата 35-го президента Соединенных Штатов Джона Фицджеральда Кеннеди.Сейчас Сирхан доставлен в больницу, его жизни ничто не угрожает, сообщает издание TMZ. По данным издания, 75-летний Сирхан получил ранения в пятницу днем во дворе тюрьмы, где его и обнаружили охранники. Сирхан совершил нападение на Кеннеди в ходе предвыборной кампании сенатора и бывшего генпрокурора США в 1968 году в отеле Ambassador в Лос-Анджелесе. На суде Сирхан утверждал, что не помнит ничего из-за провала в памяти. Мужчина был приговорен к смертной казни, однако через три года приговор был смягчен до пожизненного заключения. За прошедшие годы он 15 раз подавал прощение о помиловании, но ему всякий раз отказывали.Последние годы Сирхан Сирхан отбывает срок в полной изоляции. Причиной этого стало жестокое обращение с ним охранников, которые ошибочно приняли убийцу за мусульманского экстремиста и издевались над ним после терактов 11 сентября 2001 года.