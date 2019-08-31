Глава Незалежной Владимир Зеленский оказался в центре громкого скандала с мошенничеством на сотни тысяч долларов. Жертвой аферы стал местный бизнесмен.

Глава Незалежной Владимир Зеленский оказался в центре громкого скандала с мошенничеством на сотни тысяч долларов. Жертвой аферы стал местный бизнесмен.Президент Украины Владимир Зеленский оказался втянут в грязный скандал с мошенничеством на сотни тысяч долларов. Причем использовали имя главы Незалежной его же соотечественники.Жертвой аферы стал местный бизнесмен. По его словам, у него от имени Зеленского вымогали крупную взятку. Историю рассказал руководитель офиса главы государства Андрей Богдан в своем Facebook.На снимках к посту изображены изъятые у мошенников пачки денег, а также двое мужчин, лежащих на полу в наручниках. Они были задержаны сотрудниками СБУ за то, что требовали от экс-сотрудника госкомпании "Укрспецэкспорт" 570 тысяч долларов. Взамен они обещали устроить предпринимателя на должность в другом госконцерне – "Укроборонпром". В розыске находятся еще два мошенника.Ранее сам Богдан оказался замешан в скандале с подкупом. Он заявил, что криминальные структуры – покровители мэра Киева Виталия Кличко – предлагали ему десятки миллионов долларов взамен на сохранение Кличко на посту градоначальника. Мэр Киева в ответ назвал Богдана "лжецом".