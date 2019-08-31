Участник телестройки умолял не выгонять его с проекта. Звезда шоу Дом-2 Захар Саленко произнес проникновенную речь на лобном месте.

Участник телестройки умолял не выгонять его с проекта. Звездашоу "Дом-2" Захар Саленко произнес проникновенную речь на лобном месте.В Сети появился анонс очередного выпуска реалити-шоу. Наопубликованном видео участник шоу "Дом-2" Захар Саленко объясняет, почему егонельзя отправлять за периметр. Рядом с жителем телестройки сидит и хлопаетресницами его возлюбленная Яна Шафеева."На этом проекте я вырос, я стал мужчиной, я нашел любовь. Яхочу выйти в ту жизнь, не как в прошлый раз, потому что у меня был горький опытпостроения отношений. Я пока не готов уходить, я не готов уходить так, каксейчас. Я не готов уходить по голосованию, я хочу, чтобы вы все радовались иулыбались от того, что я ухожу, потому что я буду в тот момент счастлив", -заговаривает зубы участникам реалити-шоу Саленко.Выслушав Захара, ведущая Ольга Орлова издевательски отметила, что его монолог звучал как прощание. "Так ты уходишь или нет, Захар? Я не пойму",– язвительно уколола она участника."Так иди уже....кому ты нужен!!🙌 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Аххвахах я стал мужчиной вкаком месте", "Балабол! Не более того)", "Молодец Захар ты теперь на самом делемужчина! И вы с Ян ой очень подходите хорошая пара. Будьте счастливы! Наконецто у тебя адекватная любовь!", "Какже они бояться уйти. Видать на воле совсем плохо.😂",– рассуждают поклонники в комментариях.