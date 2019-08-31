Участник телестройки умолял не выгонять его с проекта. Звезда
шоу Дом-2 Захар Саленко произнес проникновенную речь на лобном месте.
Участник телестройки умолял не выгонять его с проекта. Звезда
шоу "Дом-2" Захар Саленко произнес проникновенную речь на лобном месте.
В Сети появился анонс очередного выпуска реалити-шоу. На
опубликованном видео участник шоу "Дом-2" Захар Саленко объясняет, почему его
нельзя отправлять за периметр. Рядом с жителем телестройки сидит и хлопает
ресницами его возлюбленная Яна Шафеева.
"На этом проекте я вырос, я стал мужчиной, я нашел любовь. Я
хочу выйти в ту жизнь, не как в прошлый раз, потому что у меня был горький опыт
построения отношений. Я пока не готов уходить, я не готов уходить так, как
сейчас. Я не готов уходить по голосованию, я хочу, чтобы вы все радовались и
улыбались от того, что я ухожу, потому что я буду в тот момент счастлив", -
заговаривает зубы участникам реалити-шоу Саленко.
Выслушав Захара, ведущая Ольга Орлова издевательски отметила, что его монолог звучал как прощание. "Так ты уходишь или нет, Захар? Я не пойму",
– язвительно уколола она участника.
"Так иди уже....кому ты нужен!!🙌 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Аххвахах я стал мужчиной в
каком месте", "Балабол! Не более того)", "Молодец Захар ты теперь на самом деле
мужчина! И вы с Ян ой очень подходите хорошая пара. Будьте счастливы! Наконец
то у тебя адекватная любовь!", "Как
же они бояться уйти. Видать на воле совсем плохо.😂",
– рассуждают поклонники в комментариях.