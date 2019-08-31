Разбившийся в Клинском районе легкомоторный самолет Сигма при ударе разрушился настолько, что восстановить его уже не получится.

Разбившийся в Клинском районе легкомоторный самолет "Сигма" при ударе разрушился настолько, что восстановить его уже не получится.Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пилота (статья о нарушении правил эксплуатации воздушного судна УК РФ), передает ТАСС.По предварительным данным, самолет "Сигма", на борту которого находились пилот, он же владелец самолета, Дмитрий Радюхин и 12-летняя девочка, совершил жесткую посадку в поле у деревни Минино. Радюхин погиб сразу, ребенка госпитализировали. Вероятно., пилот взлетал со своего участка, передает РИА Новости.